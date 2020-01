Bei Schwangeren wirke sich der Konsum von E-Zigaretten auf ungeborene Kinder aus. Langzeitstudien stehen in hier noch aus. US-Forscher fanden aber in einer Langzeitstudie heraus, dass die Gefahr von Lungenkrankheiten bei Rauchern von E-Zigaretten um ein Drittel zunimmt. Die WHO fordert daher, das Rauchen von E-Zigaretten in öffentlichen Räumen und am Arbeitsplatz stark zu begrenzen.