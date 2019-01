Neuer Trend: Hose mit "Schweif" Julia Roberts bleibt der Hose treu

Julia Roberts (51, "Homecoming") hat auf dem roten Teppich der Critics' Choice Awards erneut eine bislang noch ungewöhnliche Kombination getragen: Ihr Hosenanzug bestand aus einer schmal geschnittenen weißen Anzughose und einer schwarzen Blazer-Bluse, die zu einem vorne geöffneten, langen schwarzen Rock wurde, in dessen Innenseite eine Art Paisleymuster glitzerte. Die Schauspielerin scheint neuerdings einen Faible für diesen neuen Trend zwischen Hose und Kleid zu haben: Schon bei den Golden Globes sorgte sie für Aufsehen, als sie in einer ähnlichen Kombination in Beige-Schwarz auftrat.