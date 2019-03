Löwen-Gegner Uerdingen will aufsteigen

"Neun Siege in den neun noch anstehenden Ligaspielen" wolle er erreichen, gab der neue Chefcoach im Interview mit der "Rheinischen Post" an. Vermutlich wären die auch nötig, will der Verein nochmal an die Aufstiegsränge herankommen. Der Aufstieg in die 2. Liga ist ja bekanntermaßen das große Ziel des Uerdinger Investors Michail Ponomarew.