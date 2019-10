Neuer Trailer "Star Trek: Picard": Das Startdatum steht fest

Auf der gerade stattfindenden Comic Con in New York konnten sich "Star Trek"-Fans über zwei Leckerbissen freuen. Zum einen wurde endlich das Startdatum von "Star Trek: Picard" verraten: Am 23. Januar 2020 startet die Serie bei CBS All Access in den USA. Nur einen Tag später feiert "Picard" in über 200 Ländern - darunter auch in Deutschland - bei Amazon Prime Video seine Premiere, wie der Versandriese bekanntgab. Zum anderen wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der bekannte Gesichter zeigt.