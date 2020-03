Neuer Teil der beliebten Reihe Darauf haben Gamer ewig gewartet: Das hat "Half-Life: Alyx" zu bieten

Darum geht es

"Half-Life: Alyx" ist kein richtiger Nachfolger, sondern spielt zwischen den Ereignissen aus "Half-Life" und "Half-Life 2". In der Rolle der Serienbekannten Alyx Vance führen Spieler den Kampf gegen die Combine an. Die Alien-Eroberer haben die noch übrigen Menschen in Städten zusammengepfercht und längst die Vorherrschaft über die Erde an sich gerissen. Auf dem Abenteuer gilt es aber nicht nur Feinde zu beseitigen, sondern auch Rätsel zu lösen.