Neuer Style auf Instagram Lena Gercke will sich natürlicher zeigen

Überraschender Schritt von Lena Gercke (30): Das Model will sich auf Instagram in Zukunft natürlich zeigen, ganz ohne Filter, Retusche oder Photoshop-Bearbeitung. Diese Entscheidung teilte sie in einem Post mit, der sie genau so zeigte, wie sie ab sofort wahrgenommen werden möchte: als natürliche Schönheit. "Heute ist der Tag, an dem ich damit starte, mehr solcher Bilder zu posten", schrieb die 30-Jährige zu ihrem Foto. "Das bin ich und das ist Realität", erklärte die Moderatorin ihre Entscheidung weiter, "manche werden es hassen, manche werden es mögen."