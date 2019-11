Neuer Streamingdienst Disney+: Deutschlandstart und alle weiteren Infos

Das Startdatum für Disney+ ist raus: Am 31. März 2020 geht der Streamingdienst von Disney in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland "auf Sendung", wie der Konzern in der Nacht zum Freitag unter anderem mit einem Teaser auf Instagram mitteilte. In den USA geht die Netflix-Konkurrenz schon ab dem 12. November an den Start.