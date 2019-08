Neuer Streamingdienst Deutsche Fans schauen in die Röhre: Disney+ startet in diesen Ländern

Wie bereits bekannt war, wird Disney+ in den USA ab dem 12. November an den Start gehen. Kunden müssen dort 6,99 US-Dollar pro Monat bezahlen, oder 69,99 US-Dollar für ein Jahresabo hinlegen. Zeitgleich will Disney seinen Dienst Kunden in Kanada, Neuseeland, Australien und den Niederlanden zugänglich machen. Dort wird ein Monatsabo 6,99 Euro kosten, beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr. Diese Preise dürften sich für weitere Länder im Euro-Raum nicht großartig ändern. Wann allerdings unter anderem deutsche Kunden in den Genuss des Angebots kommen werden, ist nicht bekannt.