München - Östlich der Offenbachstraße, in der Nähe des Pasinger Bahnhofs plant und realisiert die Stadt derzeit einen neuen Stadtpark. Die CSU möchte, dass in diesen Planungen gleich Radlinfrastruktur miteingeplant wird. Konkret fordert die Stadtratsfraktion einen Radweg, der von Pasing über Laim und den Westpark in die Innenstadt führt.