Neuer Song hat ihn entlarvt Bestätigt! Ed Sheeran ist ein verheirateter Mann

Schon im vergangenen Jahr wurde über eine mögliche Hochzeit spekuliert, jetzt macht es Ed Sheeran (28, "I Don't Care") endlich offiziell. Er hat seiner Verlobten Cherry Seaborn (27) längst das Jawort gegeben. Wie die heimliche Hochzeit ans Licht kam? In seinem neuen Song "Remember The Name", der gemeinsam mit Eminem (46) und 50 Cent (44) entstanden ist, besingt der 28-Jährige Seaborn als seine Ehefrau.