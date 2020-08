Neuer Serien-Trend? Jetzt auch der Fresh Prince: Wenn beliebte Sitcoms das Genre wechseln

Muss das sein?

Das aktuellste Beispiel für einen derartigen Paradigmenwechsel stellt die Ankündigung dar, dass aus der beliebten Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" aus den 90er-Jahren eine Dramaserie gemacht wird. Aus der zumeist unbekümmerten "Fish out of Water"-Comedy, die den charmanten Querulanten Will (Will Smith, 51) von den Straßen Philadelphias ins Villenviertel Bel-Air führte, soll also eine düstere Erzählung über Bandenkriminalität und soziale Ungerechtigkeit werden.