Clemens Tönnies singt "Tage wie diese"

Nicht ganz so wild ging es in der ersten Reihe zu, als Clemens Tönnies die Bühne eroberte. Der Fleisch-Fabrikant und Noch-Aufsichtsratsvorsitzende bei Schalke 04 war so sehr vom Abend begeistert, dass er gar selbst zum Mikrofon griff und "Tage wie diese" für alle Gäste sang - ob sie wollten oder nicht. Auch Mario Basler (50) schunkelte mit - mit einer Bondine an seiner Seite. Kurz nach dem Bekanntwerden der zweiten Trennung von seiner Exfrau Iris zeigte sich der Ex-Kicker tutelnd mit Julia Finkeissen, einer attraktiven Stiftungsberaterin aus München.