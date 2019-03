Neuer Roman erscheint "Bird Box" bekommt eine Fortsetzung

Achtung, Spoiler!

Im Netflix-Thriller "Bird Box" werden die Menschen von einer dunklen Macht in den Tod getrieben, wenn sie keine Augenbinde tragen. Eine kleine Gruppe verschanzt sich in einem Haus. Als sie von einem Zufluchtsort erfahren, macht sich Malorie mit zwei Kindern auf den Weg. Achtung, Spoiler: Eine gefährliche Odyssee beginnt, an deren Ende im Film ein Happy End steht. Die Buchvorlage von Malerman hat allerdings einen dunkleren Ausgang.