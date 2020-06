Neuer Protestsong veröffentlicht Musiker mit Einsicht: Die Dixie Chicks ändern ihren Namen

Das legendäre US-Country-Trio The Dixie Chicks ("I Can Love You Better") ändert im Licht der Black-Lives-Matter-Proteste seinen Namen und wird künftig nur noch als The Chicks auftreten. Die drei Musikerinnen Natalie Maines (45), Emily Strayer (47) und Martie Maguire (50) änderten auf ihren Social-Media-Kanälen und ihrer Website ihren Namen und veröffentlichten unter anderem auf Twitter einen neuen Song.