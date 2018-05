Neuer Post auf Instagram Aviciis Freundin wehrt sich gegen Hass-Kommentare

Die Freundin des verstorbenen DJs Avicii (1989-2018) wehrt sich gegen Hass-Kommentare in den sozialen Medien, in denen sie angeblich für den Tod des schwedischen Superstars verantwortlich gemacht wird. Das in Tschechien geborene Model Tereza Kacerova war bis zu seinem Tod mit Avicii, der bürgerlich Tim Bergling hieß, liiert. Allerdings ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste. Avicii soll sich auch um den Sohn des Models gekümmert haben. Er und Kacerova hätten zudem auch über gemeinsamen Nachwuchs nachgedacht, bevor sich der Künstler am 20. April das Leben nahm.