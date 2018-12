Neuer Netflix-Film Sandra Bullock in "Bird Box": Wer nichts sieht, entkommt dem Tod

Nichts für schwache Nerven

Regisseurin Susanne Bier springt in ihrem Mystery-Horror-Streifen durch die Zeiten. Gegenwart und Vergangenheit werden abwechselnd gezeigt, erst zum finalen Showdown ist nur noch eine Zeitebene vorhanden. Nicht nur die Schauspieler sehen nicht alles, auch der Zuschauer taucht zuweilen in die Welt des Nicht-Sehens ein, was die Bindung an die Story stärkt und die Hilflosigkeit der Charaktere untermauert.