Neuer Netflix-Film "Kidnapping Stella": Max von der Groeben entführt Jella Haase

In "Kidnapping Stella" übernimmt Jella Haase die Titelrolle. Sie wird von Max von der Groeben alias Tom und Clemens Schick alias Vic auf offener Straße entführt. Sie bringen Stella in eine abgelegene Wohnung, fesseln sie an ein Bett und verpassen ihr neue Kleidung. Stella ist die Tochter eines reichen Industriellen, von dem ihre Entführer vier Millionen Euro Lösegeld fordern. Die Kidnapper verfolgen einen klaren Plan, doch sie haben die Rechnung ohne Stella gemacht, die sich mit ihrer Opferrolle nicht abfinden will. Außerdem kennt sie einen der Entführer. Was steckt dahinter? Und kann sich Stella aus ihrer misslichen Lage befreien?