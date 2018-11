Ihre Protagonisten finden sich in einem Sumpf aus Politik, Russenmafia und Prostituiertenmorden wieder. Wieso eigentlich Russenmafia?

Weil das euroasiatische Netzwerk sich in München tatsächlich ausbreitet und ein Problem ist, mit dem LKA und Polizei aktuell zu kämpfen haben.

Woher wissen Sie, wie die Münchner Polizei ermittelt?

Ich habe im LKA und im Polizeipräsidium eine persönliche Führung bekommen, da bin ich mit vielen Infos über Ermittlungsansätze und Untersuchungsmethoden versorgt worden.

Im ersten Buch Lola Montez, nun Ludwig Thoma. Was kommt als nächstes, "Mosi“, der Modezar Rudolph Moshammer?

Der kommt mit Sicherheit noch dran, in meinem Kopf stehen einige Münchner Originale Schlange. Im nächsten Fall dreht es sich aber erstmal um eine historische Berühmtheit, deren Urheberrechte noch nicht verfallen sind, so dass ich Kontakt zum Nachlassverwalter aufgenommen habe. Die Reaktion der Urenkelin auf mein Exposé hat mich riesig gefreut. Sie sagte zu meiner großen Erleichterung: Der Roman muss her...