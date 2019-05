Stadtrat Sebastian Weisenburger (Grüne) erklärt die Idee: "Städtische Einrichtungen wie Tierpark, MVG, Volkshochschule und München-Ticket haben enorme Kundenzahlen. Wenn die Stadt all diese Angebote in einem Portal bündeln würden, entstünde eine effiziente und für fast alle Münchner interessante Plattform." Wichtig sei hier vor allem eine einmalige Anmeldung, so der Grünen-Stadtrat.