Vermeintliches Corona-Opfer prellt Münchnerin

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Dame vor einigen Monaten einen Unbekannten über eine Onlinedating-Plattform kennengelernt hatte. Er gab an, Italiener zu sein und sich derzeit in Quarantäne zu befinden, da er an COVID-19 erkrankt sei. Eigentlich sei er Ingenieur und mit Projekten in Indonesien beschäftigt, die er jedoch aufgrund der Erkrankung nicht vor Ort betreuen könne.