Neuer Look Typveränderung: Claudia Effenberg trägt jetzt Pony

"I love it", schrieb Effenberg zu dem Foto, das sie auf der Social-Media-Plattform Instagram teilte, und bedankte sich gleich noch bei ihrem Friseur für den "neuen Look". Kurz darauf postete sie außerdem ein Video, in dem sie ihre frisch geschnittene Mähne hin und her schüttelt, sowie einen Screenshot der Instagram Story des Friseurteams. Das freute sich sichtlich über den prominenten Besuch.