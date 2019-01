Für die zweite Mannschaft von 1899 Hoffenheim hatte er in der Regionalliga Südwest in 36 Spielen 17 Tore erzielt, in der Saison 2013/14 wurde er im Trikot des VfB Stuttgart mit 23 Treffern in 24 Partien Torschützenkönig der B-Junioren-Bundesliga Staffel Süd/Südwest – ein Tor gegen den Nachwuchs des FC Bayern inklusive.