Neuer Lesestoff Diese Bücher bringen Abwechslung nach Hause

"Das Rosie-Resultat" von Graeme Simsion

Wer einfach mal schmunzeln will, kann sich das "Rosie-Projekt" vornehmen: Band drei, "Das Rosie-Resultat", erscheint hierzulande am 25. März. Don Tillman kehrt mit seiner Frau Rosie und seinem Sohn Hudson nach Australien zurück. Dort hat der elfjährige Hudson aber seine Schwierigkeiten, Anschluss zu finden. Was es heißt, ein Außenseiter zu sein und als Besserwisser abgestempelt zu werden, weiß sein Vater nur zu gut aus eigener Erfahrung. Don will seinem Sohn helfen, wie üblich läuft aber so einiges anders als geplant. Und auch beruflich warten neue Herausforderungen. Alle Fans von Don dürfen sich auf neue Geschichten aus dessen Leben freuen, alle Neueinsteiger sollten sich zunächst die ersten beiden Romane vornehmen.