Neuer Krimi erscheint "Viele Menschen haben überhaupt keine Ahnung von Wölfen"

In Ihrem neuen Krimi geht es aber nicht nur um Wölfe. Ermittlerin Irmi Mangold nimmt sich eine Auszeit und zieht vorübergehend auf eine Alm...

Nicola Förg: Die Frage nach der Zukunft unserer Almen war tatsächlich der Auslöser für das Buch - und was passiert, wenn wir diese Almen auflassen. Beweidung ist extrem wichtig für artenreiche Wiesen, für unsere alpine Kulturlandschaft! Wenn sich die Tal-Landwirtschaft so massiv verändert, wie sie es in den letzten 50 Jahren getan hat, wird es nur noch Tiere in Laufställen geben, die weder auf den arrondierten Wiesen um den Hof, geschweige denn auf einer Alm grasen. Wenn die letzte Generation von Bauern weggestorben ist, die im Einklang mit den Jahreszeiten und dem natürlichen Futterangebot wirtschaftet, dann habe ich große Bedenken: Wer in 50 Jahren in den bayerischen Alpen wandert, wird dann eine Machete brauchen, um in der Verbuschung noch durchzukommen.