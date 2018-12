Neuer Kosename Miley Cyrus: Sie nennt Liam Hemsworth nicht mehr ihren Verlobten

Miley Cyrus (26, "Bangerz") kurbelt derzeit ihre Musikkarriere an. Doch in der Radioshow von Howard Stern plauderte die Schauspielerin nicht nur über ihren neuen Song "Nothing Breaks Like a Heart", den sie gemeinsam mit DJ Mark Ronson (43) aufgenommen hat, sondern auch über ihre bessere Hälfte Liam Hemsworth (28, "Love and Honor"). Dabei machte sie ein überraschendes Geständnis: Sie nennt den Schauspieler nicht mehr ihren Verlobten.