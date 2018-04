Neuer Kinofilm "3 Tage in Quiberon": Marie Bäumers Verwandlung in Romy Schneider

Worum geht's im Film?

Im Jahr 1981 verbringt Weltstar Romy Schneider (Marie Bäumer) drei Tage mit ihrer besten Freundin Hilde (Birgit Minichmayr) in dem kleinen französischen Kurort Quiberon in der Bretagne. Sie will vor ihrem nächsten Filmprojekt zur Ruhe kommen. Sie willigt in ein Interview mit dem "Stern"-Reporter Michael Jürgs (Robert Gwisdek) ein, obwohl sie mit der deutschen Presse negative Erfahrungen gemacht hat. Die Fotos zum Artikel soll der von Romy Schneider geschätzte Fotograf Robert Lebeck (Charly Hübner) liefern. Durch das Katz- und Mausspiel an den drei Tagen geraten nicht nur Schneider und ihre Freundin Hilde an ihre Grenzen.