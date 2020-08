Neuer Juror Bülent Ceylan freut sich "wie ein kleiner Junge" auf "Masked Singer"

Comeback für ehemaligen Kandidaten

"Ich weiß es schon länger, aber jetzt darf ich es endlich sagen: Der Engel ist festes Jurymitglied in der 'Masked Singer'-Herbststaffel", verkündete Comedian Bülent Ceylan (44) am vergangenen Donnerstag. "Glaubt mir, ich habe mich gefreut wie so ein kleiner Junge", erzählt Ceylan in einem Facebook-Live-Video, das der Comedian auf seiner Seite veröffentlicht hat. Ceylan war 2019 als maskierter Sänger in der ersten Staffel der Musik-Rateshow dabei. In der Rolle als "Engel" habe er als erster Charakter den ersten Ton singen dürfen und habe es sogar ins Finale geschafft, blickt Ceylan im Video zurück. In der vierten Folge der zweiten Staffel sei er zudem als Gastjuror erneut dabei gewesen, worauf er sehr viele positive Reaktionen, unter anderem von Kollegin Ilka Bessin (48), bekommen habe.