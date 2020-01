Naddel: Wie läuft der neue Job als Hausdame?

Der Neuanfang, und vor allem der neue Job, ist wichtig für Naddel. Nachdem sie drei Monate lang kein Einkommen gehabt hatte, kommt endlich wieder Geld in die Kasse. "Das Budget ist jetzt auch am Ende", gibt sie zu. Ihr letzter Job als Schlagersängerin auf Mallorca endete im Drama. Doch ihr neuer Chef in der Apartmentanlage scheint begeistert von seiner neuen Hausdame: "Die Probezeit ist kurz, denn wir wissen, das wird was", erklärt der Immobilienbesitzer RTL.