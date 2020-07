Neuer Job für Prinz Andrews Ex-Frau "Dancing With Horses": Sarah "Fergie" Ferguson soll TV-Jurorin werden

Prinz Andrews (60) Ex-Frau Sarah "Fergie" Ferguson (60) soll Jurorin in der geplanten TV-Show "Dancing With Horses" werden. Das meldet das US-Portal "Deadline" unter Berufung auf die ehemalige ITV-Chefin und Produzentin der neuen Sendung Claudia Rosencrantz (61). "Dancing With Horses" sei vergleichbar mit "Dancing With The Stars", wird Rosencrantz zitiert, nur dass der Tanzpartner in dieser "exquisiten, komplexen und wunderbaren Show" ein Pferd sei. "Dancing With The Stars" ist die US-amerikanische Version der deutschen Tanzshow "Let's Dance".