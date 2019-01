Neuer Job für die US-Rapperin Pepsi macht Cardi B zu seinem Superbowl-Gesicht

Rapperin Cardi B (26, "Invasion of Privacy") hat offenbar einen neuen Job. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, hat der Getränkehersteller Pepsi die Sängerin engagiert, um in seinem äußerst prestigeträchtigen Super-Bowl-Werbespot aufzutreten. "TMZ" beruft sich dabei auf Quellen aus dem Produktionsteam des Spots. Der soll sogar schon abgedreht sein und während des 53. Superbowl am 3. Februar 2019 in den USA über die Bildschirme der Nation flackern.