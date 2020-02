Darum tanzt sie nicht mit

Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news hat sich RTL zu den Gründen für ihr Tanz-Aus geäußert: "2019 haben acht statt wie üblich sieben Profitänzerinnen mitgetanzt, zudem möchten wir in diesem Jahr auch gerne neuen Profis die Teilnahme bei 'Let's Dance' ermöglichen. Ekaterina Leonova, Katja Kalugina und Evgeny Vinokurov sind deshalb in diesem Jahr nicht dabei", heißt es in dem Statement des Senders.