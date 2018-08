Neuer Instagram-Post Wie Mama Victoria: Harper Beckham überrascht mit neuem Haarschnitt

Wie die Mutter, so die Tochter? Schaut man sich die neuesten Bilder von Victoria Beckham ("Wannabe") an, könnte man das denken. Denn die 44-Jährige hat ein paar Schnappschüsse ihrer Tochter gepostet und die neue Frisur ihrer Kleinen gezeigt. Die erinnert stark an Victorias eigenen ikonischen Bob-Haarschnitt, den sie Ende der 2000er-Jahre trug. "Der Haarschnitt für unser kleines Mädchen", schrieb Beckham stolz zu dem Foto.