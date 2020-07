"Der Name des Vereins sagt mehr, als ich jemals sagen könnte"

Das war 2014 in Trinchieris erstem Jahr als Trainer der Brose Baskets Bamberg, mit denen er die Münchner anschließend mit drei Meisterschaften in Folge und einem Pokalsieg schier zur Verzweiflung gebracht hatte. Knapp sechs Jahre später steht Trinchieri beim Raumschiff des FC Bayern selbst auf der Kommandobrücke. Bei einem "sehr großen Klub mit großer Tradition", wie er nun befand: "Eine große Marke. Der Name des Vereins sagt mehr, als ich jemals sagen könnte." In dessen DNA seien schließlich "alle Antworten" zu finden, "was wir tun müssen, und wie wir es tun müssen".