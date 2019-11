Neuer Hauptwohnsitz "Wurde sehr schlecht behandelt": Donald Trump verlässt New York

Im September sollen sich Donald und Melania Trump (49) nach Angaben der "New York Times" in Palm Beach, Florida, angemeldet haben. Dort werde nun ihr Hauptwohnsitz sein, heißt es in der Erklärung, aus der die Zeitung zitiert. Zu den weiteren Wohnorten des US-Präsidenten zählen das Weiße Haus und sein privater Golfclub in Bedminster, New Jersey.