Neuer Hairstyle Adam Levine: Frisuren-Panne oder cooler Style?

Frauenschwarm Adam Levine (40, "Can a Song Save Your Life?") wurde bei der US-amerikanischen Ausgabe der Castingshow "The Voice" ausgelacht: Sein "Lieblingsfeind" und Jury-Kollege Blake Shelton (42) machte sich über seine neue Frisur lustig, einen etwas gewöhnungsbedürftigen Irokesen-Schnitt. "Ich habe Mitleid mit dem Dummkopf, der mein Team gerade herausfordert", witzelte der Country-Sänger.