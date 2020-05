Neuer Geniestreich von J.K. Rowling Magische Überraschung: Daniel Radcliffe liest aus "Harry Potter" vor

Am Dienstag wurde im Rahmen des von Rowling ins Leben gerufenen Projekts "Harry Potter at Home" ein rund 25-minütiges Video des Schauspielers online gestellt. Nach einer kurzen Selbstvorstellung seiner Person beginnt der "Harry Potter"-Star darin das erste Kapitel, "The Boy Who Lived" ("Ein Junge überlebt"), der magischen Geschichte vorzulesen. Und weitere Clips werden folgen.