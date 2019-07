Neuer Film "Babylon" Arbeitet Emma Stone wieder mit "La La Land"-Regisseur Damien Chazelle?

Regisseur Damien Chazelle (34) steckt mitten in den Vorbereitungen zu seinem neuen Film "Babylon". Damit rückt wohl weiterer möglicher Erfolg in Hollywood näher, denn der Filmemacher will eine Rolle vielversprechend besetzen: Emma Stone (30, "Zombieland") soll sich in ersten Gesprächen mit Chazelle befinden, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet. Die beiden arbeiteten bereits äußerst erfolgreich zusammen.