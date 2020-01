Neuer Fall für Bukow und König "Polizeiruf 110: Söhne Rostocks": So wird der neue Rostock-Krimi

Worum geht es im "Polizeiruf 110: Söhne Rostocks"?

Sascha Bukow wird zu einem Haus gerufen, in dem ein Einbrecher gerade sein Unwesen treiben soll. Doch als Bukow die Garage öffnet, fällt ihm ein schwerverletzter Mann in die Arme. Der 36-jährige Frank Fischer stirbt noch an Ort und Stelle. Hausbesitzer und aufstrebender Jungunternehmer Michael Norden sieht dabei zu. Doch anstatt zu helfen, steigt er in sein Auto und flieht. Bald finden sich Hinweise, dass Norden sich irgendwo in Rostock versteckt hält - und etwas mit der Sache zu tun hat.