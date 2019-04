Der Ausländeranteil in München

In München leben aktuell Menschen aus fast 190 Nationen. Ende 2018 zählte das Einwohnermeldeamt 56,9 Prozent Münchner mit deutschem Pass, 15,5 Prozent Deutsche mit Migrationshintergrund. Und 27,6 Prozent ausländische Münchner. Dass der Ausländer-Anteil steigt, zeigt auch der Blick in die Monatszahlen des Statistischen Amts München: Im Januar, Februar und März dieses Jahres lässt sich dort ablesen, dass monatlich rund 1.000 Ausländer zusätzlich in die Stadt gezogen sind, während 600 bis 800 Münchner mit deutschen Pässen die Stadt verlassen haben.

München bleibt jung

Bei all den Schwierigkeiten, die der Zuzug der Stadt bringt – vom Wohnungsmangel über mehr Autoverkehr, überfülltere Busse und Bahnen bis zum Gedrängel an Isar und in Schwimmbädern. Ein Gutes hat das Bevölkerungswachstum: München wird – obwohl die Zahl der Alten und Hochbetagten steigt – nicht überaltern.

Frauen in München bekommen zwar im Schnitt weniger Kinder (1,34 Kinder pro Frau) als im Bayerndurchschnitt (1,55) oder Bundesdurchschnitt (1,6). Aber schon jetzt werden so viele Babys in der Stadt geboren, dass die Geburtskliniken in Bedrängnis kommen (2018 waren es über 17.500 Kinder).

Laut der neuen Prognosen erwarten die Demografen für 2040 die Geburt von rund 20.350 kleinen Mädchen und Buben. Zieht man die Sterbefälle ab, bringt allein das ein Wachstum von 7.000 Menschen. München wird also weiterhin eine junge Stadt bleiben.

