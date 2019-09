Neuer Clip zum "Breaking Bad"-Film "El Camino"-Trailer: Jesse Pinkman wird zum Staatsfeind Nummer eins

In dem durchgehend düsteren Trailer sitzt der Gejagte hinter dem Steuer seines Fluchtwagens, irgendwo in der Einöde New Mexikos. Mit zittriger Hand zündet er sich eine Zigarette an und horcht gebannt die Radionachrichten. Von einer "schrecklichen Szene mit mehreren Todesopfern" und "hunderten Schüssen" ist darin die Rede. Die Polizeibeamten von Albuquerque hätten ein ferngesteuertes Maschinengewehr am Tatort vorgefunden, ein Verdächtiger sei geflohen. Spätestens jetzt kann Jesse Pinkman seine Emotionen nicht mehr zurückhalten.