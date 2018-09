Der langjährige Bundesliga-Coach Peter Neururer könnte offenbar bald Trainer des früheren Kapitäns der Deutschen Nationalmannschaft bei Chicago Fire in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS werden. Nach Informationen des "Kicker" ist der 63-Jährige als Nachfolger von Veljko Paunovic im Gespräch, der angesichts des vorletzten Platzes in der Eastern Conference in der Kritik steht.