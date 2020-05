MVG-Sprecher: "Der Boden ist überall gleich beschaffen"

Auf AZ-Anfrage teilt MVG-Sprecher Matthias Korte jedoch – entgegen der Wahrnehmung und des Gehgefühls – mit: "Der Boden ist überall gleich beschaffen, also nicht einerseits rau und andererseits glatt."

Der Belag habe – unabhängig von der derzeitigen Optik – folgende Rutschfestigkeitsklassen: R9 in ebenen Flächen, R10 auf Treppen und Rampen und R11 in Sonderbereichen wie zum Beispiel den Bahnsteigkanten. Korte: "Dies entspricht dem Standard, wie er auch in anderen Bahnhöfen vorgeschrieben und vorhanden ist." Stichproben durch einen Sachverständigen für das Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk hätten die geforderte Rutschfestigkeit am Sendlinger Tor bestätigt.

Das unterschiedliche Erscheinungsbild sei auf das verwendete Material zurückzuführen: Naturstein. Korte kündigt aber an: "Durch eine spezielle Oberflächen-Behandlung wird die Optik im weiteren Verlauf der Umbauarbeiten noch vereinheitlicht. Die jetzt stärker reflektierenden und glatter wirkenden Stellen verschwinden dadurch."

Von der Optik unabhängig sei die Verkehrssicherheit schon jetzt, vor der Behandlung, in vollem Umfang gewährleistet, versichert Korte der AZ auf Anfrage.

Lesen Sie hier: Beschlossen - Autofreie Dienerstraße - außer für Dienstwagen