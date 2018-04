Dejan Radonjic: Seine Ziele mit dem FC Bayern

Für Radonjic gehe es in dieser Phase der Saison nicht um einen spektakulären Basketball, nicht um revolutinäre Änderungen am Reißbrett. Es geht – ganz pragmatisch – um Siege. Und was man nicht vergessen dürfe, "das Team hat bislang eine ausgezeichnete Saison gespielt": Pokalsieg, historischer Halbfinaleinzug im Eurocup, Erster in der Liga – der Status quo passe also. "Jetzt wollen wir uns Selbstbewusstsein für die Playoffs holen, da bleibt wenig Zeit", sagte Radonjic.