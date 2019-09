Neuer "Back to Nature"-Garten eröffnet Herzogin Kate zeigt sich mit Designerkleid auf dem Spielplatz

Zum Kleid mit Blumenmuster kombinierte die Herzogin beige Wedges. Ihre Haare fielen ihr offen über die Schultern. Kate hat ein Spielplatz-Konzept mitentwickelt, das Familien ermutigen soll, gemeinsam Zeit in der Natur zu verbringen. Mit zahlreichen kleinen und großen Gästen feierte sie die Eröffnung ihres neuesten "Back to Nature"-Gartens in Woking.