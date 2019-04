Neuer Arbeitgeber gefunden Andrej Mangold: "Bachelor" vor Comeback in der Basketball-Bundesliga?

Ex-Nationalspieler Mangold spielte in seiner Laufbahn bereits für s.Oliver Würzburg oder die Telekom Baskets Bonn in der Bundesliga. Im August 2016 erlitt er während der Saisonvorbereitung für seinen damaligen Verein BG Göttingen im Training einen Riss des linken Kreuzbandes. In der Saison 2016/17 bestritt er deshalb keinen Einsatz. Im Jahr 2018 kam ein Wechsel in die Slowakei nicht zustande. Mangold hatte dem Verein MBK Handlova abgesagt.