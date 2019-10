Oesterhelweg zum TSV 1860? Noch kein Statement der Verantwortlichen

Oesterhelweg stand bis zum Sommer bei Drittliga-Absteiger Sportfreunde Lotte unter Vertrag. Der Angreifer absolvierte in seiner Karriere insgesamt 68 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse und war dabei an 28 Treffern beteiligt (14 Tore, 14 Vorlagen), dazu kommen unter anderem sechs Zweitliga-Spiele.