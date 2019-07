"Es wäre schön, unserem Lieblingsviertel so einen lebendigen und entspannten Treffpunkt zu geben", sagt die 31-Jährige. Denn: Will sie schnell einen Freund auf einen Kaffee treffen, geht das nicht. Laura Steinke: "Heute ist es so: Entweder man sitzt in der Konditorei Detterbeck bei einer Torte mit sehr viel älteren Laimern, oder man sitzt an der Hauptstraße oder man muss ins Restaurant."