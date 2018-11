Mehr Doppelstock-Fahrzeuge

Was die Bahn zum Fahrplanwechsel vom 9. Dezember an vorhat: Investition in neue Züge: Insgesamt investiert die DB-Regio Bayern in den nächsten Jahren rund eine halbe Milliarde Euro in neue Fahrzeuge. Mehr Doppelstock-Fahrzeuge: Nach dem Fahrplanwechsel werden demnach neue "Twindexx"-Doppelstocktriebzüge auf den Strecken von München beziehungsweise Augsburg über Treuchtlingen nach Nürnberg sowie als "Main-Spessart-Express" von Bamberg über Schweinfurt, Würzburg und Aschaffenburg eingesetzt.