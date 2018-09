Neue YouTube-Formate starten LeFloid bekommt seine eigene YouTube-Originals-Serie

In zunächst acht Folgen à 25 Minuten reist der YouTuber in der Doku-Reihe "LeFloid VS The World" um die Welt, um nach Antworten auf die Fragen der jungen Generation zu suchen. Eine bunte Truppe an Interviewpartnern steht dem YouTuber Rede und Antwort, darunter Supermodel Toni Garrn oder Musiker ICE T. LeFloid wurde in der Vergangenheit vor allem durch sein Interview mit Angela Merkel einem größeren Publikum bekannt.