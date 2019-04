War Dianas Treppensturz 1981 inszeniert?

Doch in der aktuellen britischen Doku "The Royal Family: Scandals at the Palace, the Princess" behauptet jetzt Dianas Ex-Butler Paul Burrell, dass alles anders war, als es aussah. Er habe "ein gewaltiges Klappern auf der Holztreppe" gehört und Diana "auf halbem Weg nach unten gefunden". Der Sturz sei nur vorgetäuscht gewesen. Zu keiner Zeit wollte die Prinzessin "ihrem ungeborenen Kind Schaden zufügen. Aber sie wollte Aufmerksamkeit". Burrell erklärt ihr Verhalten damit, dass die schwangere Diana im Palast gefangen gewesen sei. Der inszenierte Treppensturz und die heimliche Übermittlung der Tonbänder seien ein "Hilfeschrei" gewesen.